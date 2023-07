Lernwochen für Volksschul-Kids

Sorgenfreies Lernen statt hoher Kosten - unter diesem Motto bietet die Stadtgemeinde Traiskirchen diesen Sommer zwei kostenfreie Intensivlernwochen an. Zielgruppe sind dabei jene Volksschulkinder, die einen Dreier, Vierer oder Fünfer in ihrem Zeugnis gehabt haben. Diese beiden Wochen sind ideal, um den Stoff zu wiederholen und zu festigen, damit im September sorgenfrei in das nächste Schuljahr gestartet werden kann. Für zwei Wochen - eine Ende Juli, die zweite Ende August - gibt es noch Restplätze.

In Österreich muss jedes dritte Kind Nachhilfe nehmen - selbst jedes sechste Volksschulkind ist auf Nachhilfe angewiesen. 122 Millionen Euro geben Eltern im Jahr für Nachhilfe aus. „Gerade in Zeiten der Teuerung ist das eine unglaubliche finanzielle Hürde für viele Haushalte“, ist sich Bürgermeister Andreas Babler, SPÖ, sicher. Und Schulstadtrat Clemens Zinnbauer, SPÖ, fügt hinzu: „In Traiskirchen bieten wir diesen Sommer deshalb erstmals zwei Wochen kostenlose Lernhilfe für alle Volksschulkinder an, die sich gut auf das nächste Schuljahr vorbereiten wollen.“ Man müsse „Bildungspolitik aus Sicht der Kinder denken: Jedes Kind hat, unabhängig von finanziellen Mitteln, das Recht auf die beste Bildung", sind Stadtchef Andi Babler und Schulstadtrat Clemens Zinnbauer überzeugt.

Die erste Woche startet am 31. Juli und dauert bis 4. August, die zweite Lernwoche findet vom 21. bis 25. August statt. Lernort ist BiZENT Arkadia, Arkadiaweg 1 in Traiskirchen.

Professionelle Unterstützung durch Pädagogin

Unterrichtet werden die Kinder von Anna Gießer, sie ist Volksschullehrerin mit Zusatzausbildungen als Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin, diplomierter Kinder- und Jugendcoach für gehirngerechtes Lernen und Lehren nach Vera Birkenbihl und schließt gerade ihren Master in Pädagogik ab.

Wer interesse an einer der beiden Lernwochen hat, meldet sich direkt bei Anna Gießer: a.giesser99@gmail.com oder 0676/796 19 81 und auf der Website der Stadt Traiskirchen