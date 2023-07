Zwei Badener Hotels erhalten Bewertung „Sehr gut“ bei Falstaff-Ranking

Das dritte Jahr in Folge bewertet das Magazin rund um Kulinarik sowie Reisen in seinem „Falstaff Hotel Guide“ österreichische Hotels. Bereits im Vorjahr wurde das direkt beim Badener Kurpark angesiedelte „At the Park“-Hotel unter der Leitung von Axel Nemetz mit 84 von 100 möglichen Punkten, und damit als „sehr gut“, ausgezeichnet. Und ebendieses Ergebnis konnte heuer gehalten werden. „Die gute Bewertung bedeutet für uns sehr viel. Die Zeit nach Corona war so herausfordernd wie jene während Corona, weshalb wir uns sehr freuen so schnell wieder an die vorherige Qualität anschließen zu können“, freut sich Nemetz.

Axel Nemetz (r.) beim Sommertreffen des Badener Wirtschaftsclubs mit Wienerwald-Tourismus Geschäftsführer Michael Wollinger, Gemeinderätin Petra Haslinger und Britta Döring vom Weinforum. Foto: Judith Jandrinitsch

Der Erfolg ergebe sich durch die Leistung des gesamten Teams, „das muss man einfach so sagen“, meint der Hotelier. Im Herbst 2021 habe man personell umstrukturiert und neue engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, sowie den Personalstock insgesamt flexibler gestalten können. „Das war sicher die Basis dafür, nach Corona wieder so rasch anschließen zu können“, sagt Nemetz. Mit der Buchungslage sei man wieder „sehr zufrieden“.

Eines der beliebtesten Seminarhotels

Mit dem im Helenental gelegenen Seminar- und Eventhotel Krainerhütte reiht sich ein weiterer Badener Betrieb in die Bewertung des Falstaff ein. Geografisch gehört die Krainerhütte zur Gemeinde Heiligenkreuz. Mit einer aktuellen Kundenzufriedenheit von 99,5 Prozent, die sich aus der Zufriedenheitsanalyse von „Tagen in Österreich“ ergibt, gilt es schon seit längerem als das beliebteste Seminarhotel Niederösterreichs. Und mit nun 83 von 100 Falstaff-Punkten erreichte auch die Krainerhütte wieder die Bewertung des Vorjahres als „sehr gut“.

Hoteldirektor Ludwig Staller sagt dazu: „Erst dort, wo sich der Mensch wohlfühlt, kann Neues entstehen. Genau dafür geben wir in der Krainerhütte Raum: Achtsam, herzlich und naturverbunden, mit dem Mensch im Mittelpunkt. Die aktuelle Falstaff-Bewertung zeigt einmal mehr, dass unsere Gäste genau diese Qualitäten sehr zu schätzen wissen.“ Das motiviere das Team, auch in herausfordernden Zeiten „den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen“.