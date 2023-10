Leobersdorfer Maschinenfabrik hält immer Ausschau nach Talenten

Die Besichtigung der Hallen und Kompressoren stieß auf großes Interesse. Foto: Leobersdorfer Maschinenfabrik

Einen Einblick in die Tätigkeit der Leobersdorfer Maschinenfabrik erhielten interessierte Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür, der eigentlich gleich an zwei Tagen, am 28. und 29. September, stattfand. Die Leobersdorfer Maschinenfabrik, gegründet 1850, ist sich ihrer historischen Rolle als wichtiger Arbeitgeber in der Region bewusst und ist mit dem Besucherandrang an den beiden Tagen der offenen Tür äußerst zufrieden. „Die Veranstaltung war sehr gut besucht, 400 Gäste kamen an den beiden Tagen zu uns in die Leobersdorfer Maschinenfabrik. Vor allem die Kompressoren in den Montagehallen sowie die Geschichte der LMF, die im LMF-Museum gezeigt wurde, haben bei den Besuchern großen Eindruck gemacht“, heißt es seitens der LMF. Auch die LMF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter haben mit sehr viel Engagement für den guten Ablauf dieser Veranstaltung gesorgt.

Bei der Fachtagung der Metalltechnischen Industrie mit dabei: Gerhard Berger (CFO der Leobersdorfer Maschinenfabrik/LMF), MTI-Fachgruppenobmann Veit Schmid-Schmidsfelden, David Stibi (COO der LMF), Fachgruppengeschäftsführer Dominik Dietrich und Günther Ognar (CEO und CSO der LMF). Foto: Thomas Magyar, Thomas Magyar|Fotodesign

Am 5. Oktober fand am Nachmittag und Abend die jährliche Fachgruppentagung der Metalltechnischen Industrie NÖ (MTI) in der Leobersdorfer Maschinenfabrik statt. Fachgruppenobmann Kommerzialrat Veit Schmid-Schmidsfeldenbetonte zur Bedeutung der Branche: „Rund 300 Mitgliedsbetriebe mit mehr als 26.600 Beschäftigten und rund 1.000 Lehrlingen machen uns zur stärksten Branche Niederösterreichs. Gemeinsam schaffen wir mit 8,8 Milliarden Euro Produktionswert 13,5 Prozent der Wirtschaftsleistung im Land. Auch wenn wir aktuell vor großen Herausforderungen stehen, sind die Berufs- und Karrierechancen in unseren Unternehmen langfristig hervorragend. Wir freuen uns über Bewerberinnen und Bewerber und junge Talente für die Lehrlingsausbildung.“

Metalltechnische Industrie heißt Lehrlinge willkommen

Im Rahmen der Tagung wurden auch ein neuer Image-Clip sowie ein Folder präsentiert, in denen die Leistungen und Themen der Branche kompakt zusammengefasst sind (abrufbar via www.wko.at/noe/mti). Moderne Arbeitsbedingungen und exzellente Karrierechancen sind in der Metalltechnischen Industrie selbstverständlich, junge Talente sind herzlich willkommen. Zahlreiche Betriebe laden zu Schnuppertagen ein und die Fachgruppe MTI unterstützt Schulexkursionen in einen Mitgliedsbetrieb auch finanziell. Mehr Informationen gibt es via www.wko.at/noe/mti.

Recycling wird bei Metallen das Thema Nr. 1

Mehr als drei Viertel (77 Prozent) der Produktion der Metalltechnischen Industrie gehen in den Export, bei der Leobersdorfer Maschinenfabrik sind es sogar über 95 Prozent, erklärte deren COO David Stibi, bei der Betriebsführung: „Wir entwickeln uns schrittweise immer stärker in Richtung Anbieter ,grüner Technologien‘ und für die Energiewende, etwa für Wasserstoff, Biogas oder verschiedenen Power-to-X Technologien.“ Gerade mit dem vielversprechenden Thema Wasserstoff beschäftigt sich das Unternehmen schon seit rund drei Jahrzehnten. Als Keynote-Sprecher konnte Professor Helmut Antrekowitsch von der Montanunion Leoben gewonnen werden. Er erläuterte: „Aufgrund der internationalen Verflechtungen und Abhängigkeiten entlang der Wertschöpfungsketten ist die strategische Vorsorge für Europa mit kritischen Metallen und weiteren Rohstoffen wie seltenen Erden absolut notwendig. Ohne Metalle als Rohstoffe ist auch wirksamer Umwelt- und Klimaschutz unmöglich. Recycling wird daher immer wichtiger, das spart Ressourcen und macht Betriebe wirtschaftlich unabhängiger. Die Sammlung ist aktuell die größte Herausforderung.“