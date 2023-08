Gekonnter Bieranstich beim Feuerwehrfest der FF Baden-Weikersdorf

Alles begann am Freitag mit einem gekonnten Bieranstich von ÖVP-Bürgermeister Stefan Szirucsek, der die Münchner Oberbürgermeister vor Neid erstaunen lassen würde. Feuerwehrkommandant Martin Sinkovits freute sich über das zahlreiche Erscheinen vieler prominenter Persönlichkeiten und Kameraden der umliegenden Feuerwehren.

Stadtchef Szirucsek dankte für die Hilfsleistungen der Feuerwehrmitglieder und spornte die zahlreichen Besucher an, ordentlich zu konsumieren, denn mit dem Reinerlös des Festes wird in den Ankauf neuer Einsatzuniformen investiert. Die Stadtgemeinde unterstützt die Feuerwehr ebenso laufend, so ist für das nächste Jahr die Neuanschaffung eines Mannschaftsfahrzeuges geplant. „Genießen Sie die Gastfreundschaft der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Weikersdorf!“

Auch Landtagsabgeordneter Christoph Kainz (ÖVP) würdigte die Leistung der Feuerwehren. Beim Fest könne man „Danke sagen“ für die Arbeit im ganzen Jahr. Kainz dankte auch der Stadtgemeinde Baden für die Unterstützung. „Genießen Sie das Fest - bei einem Glaserl Wein lässt es sich besser reden als nur übers Internet!“

Auch Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Kerschbaumer richtete ein paar Worte an die Gäste zur Eröffnung des Feuerwehrfestes. „Wir sind immer für Sie da, um zu helfen!“ Und er erinnerte an die Leistungen im Jahr 1997, als Baden durch das Hochwasser eine geteilte Stadt war und er als Jungkommandant im Einsatz war. „Ich hoffe, das passiert nie wieder, wir sind jetzt aber auch besser aufgestellt“, fügte er hinzu. Und er dankte alle Freiwilligen, die sich fürs Fest Zeit nehmen, und das in der Urlaubssaison. Dem Dank schloss sich Kommandant Sinkovits an - „ich danke der ganzen Mannschaft und auch den Familien - so bin ich etwa meine Frau sehr dankbar für die Unterstützung.“

Zum Start heizte DJ Stevie ordentlich ein. Das sommerliche Wetter mit 28 Grad noch um 20 Uhr tat das Übrige zum perfekten Feuerwehrfest. Auch am Samstag war der Besuch vor allem am Abend ausgezeichnet, mit Live-Musik von „Having Fun“. Im Mittelpunkt stand die Verlosung zahlreicher schöner Preise, als Haupttreffer etwa ein tolles Mountainbike von Pfannberger Cycling in Baden.

Am Sonntag ist der Beginn um 11 Uhr, um 13.30 folgt die Tombolaverlosung und danach klingt das Fest langsam aus, sodass sich das Team der FF Baden-Weikersdorf gegen 15 Uhr von seinen Gästen für heuer verabschieden wird.