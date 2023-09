No Problem Jubiläumsgala und Schlagerparty in Halle B in Baden

Die Eröffnung der „20 Jahre No Problem Jubiläumsgala mit Schlagerparty“ findet um 15 Uhr in der Halle B, Waltersdorfer Straße 40, statt. Der Eintritt ist eine freie Spende.

Bei der Gala ist beste Unterhaltung für Jung und Alt garantiert. Für einen tollen Rahmen des Festaktes sorgen unter anderem Daniela Mackh dance.musical.company, Schüler der Mittelschule Pelzgasse/Praxismittelschule Baden, der Musikschule Baden, der ASO Baden und Traiskirchen sowie der Waldschule Wr. Neustadt. Außerdem gibt es einen Auftritt von Pavel Singer. Die Gesamtleitung und Moderation übernimmt in bewährter Manier Herbert Fischerauer.

Nach dem Festakt zum Jubiläum startet die Schlagerparty mit DJ Manfred. Das Ende der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Eine Tisch- bzw. Platzreservierung ist erforderlich - Infos dazu gibt es unter 0676/9513501. Parkmöglichkeit besteht im Parkhaus des Landesklinikums Baden neben der Sport- und Veranstaltungshalle.

Zum Verein

Der 2003 gegründete Verein No Problem Baden ist ein gemeinnütziger, mildtätiger und nicht auf Gewinn gerichteter Verein, dessen primäres Ziel es ist, Menschen mit und ohne besonderen Bedürfnissen, jeglichen Alters und Herkunft durch Aktivitäten und Veranstaltungen, wie der No Problem Gala oder dem No Problem Ball, die Möglichkeit zu geben, Integration aktiv zu leben und miteinander eine gute Zeit zu verbringen.

„Wir wollen mit unseren Aktivitäten beweisen, dass grundsätzlich ALLE Menschen an Veranstaltungen aktiv teilnehmen können und sollen“, betont Obmann Günter Grill.