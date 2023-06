Trumauer SPÖ-Gemeinderatsklub im Parlament

Mit der Aspangbahn begaben sich am 2. Juni Vertreter des Gemeinderatsklubs der SPÖ Trumau auf den Weg in die Wiener Innenstadt. Der Zweck der Reise war eine Exkursion ins neu renovierte Parlament, die vom Klubvorsitzenden und geschäftsführenden Gemeinderat Markus Artmann organisiert wurde. In seiner Funktion als Abgeordneter zum Nationalrat erwartete Trumaus Bürgermeister Andreas Kollross bereits die Delegation aus seiner Gemeinde. Der Rundgang begann im neu errichteten Demokratikum.

Der Besuch historischer Bereiche wie dem Reichratssaal, der Säulenhalle, dem Bundesratssaal und dem Plenarsaal stand ebenso auf der Agenda wie eine Besichtigung der neuen Dachterrasse. Auch die gut ausgestattete Bibliothek, die normalerweise nicht im Fokus eines Parlamentsbesuchs steht, war Teil des Programms. Im Anschluss traf man sich zu einem Gespräch in den Klubräumlichkeiten des SPÖ-Parlamentsklubs. Die Spannung stieg, als über einen unterirdischen Gang ein Gebäude auf der anderen Straßenseite angesteuert wurde, um abschließend Kollross' Büro in Wien zu besichtigen. Artmann fasste zusammen: „Ein interessanter Besuch des 'neuen' Parlaments mit tiefen Einblicken hinter die Kulissen des Parlamentarismus.“