Marienfeiertag in Baden: Ein Fest der Traditionen

In den beiden Messen in der Stadtpfarrkirche St. Stephan und in der Frauenkirche wurde die Heilige Maria besonders feierlich geehrt. Mehr als 250 Besucher nahmen insgesamt daran teil. Die Kirchen waren voll besetzt. Stadtpfarrer Clemens Abrahamowicz freut sich über jeden einzelnen Kirchenbesucher. Eindrucksvoll schildert er im Interview mit der NÖN die Geschichte Marias und den Sinn, der hinter dem christlichen Hochfest steht.

„Tiefe Bedeutung“

„Der Marienfeiertag hat eine tiefe Bedeutung. Seit dem sechsten Jahrhundert wird dieser Gedanke, dieses Verstehen, schon in der Ostkirche gefeiert. Im siebenten Jahrhundert kam die Westkirche dazu“, sagt Stadtpfarrer Clemens Abrahamowicz. Die Kernbotschaft: Maria ist „mit Leib und Seele“ in den Himmel aufgenommen worden.

Kaplan Mark Eylitz hielt nach der ersten Messe in der Stadtpfarrkirche die Predigt in der ebenfalls voll besetzten Frauenkirche. Foto: Nadja Tröstl

Tag der Traditionen

Der 15. August ist nicht nur ein Tag der Marienehrung sondern auch ein Tag der Traditionen. Während in Tirol große Feuer entfacht werden, werden in Niederösterreich Kräuter gesegnet. In der Stadtpfarrkirche wurden die gesegneten Kräuter den Kirchgänger mit auf den Weg gegeben.