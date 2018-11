Auf einer Grundfläche von rund 6.200 Quadratmetern wurde innerhalb von nur zwölf Monaten Bauzeit das Betriebsgebäude Süd der Wiener Netze in Oeynhausen errichtet. 90 Mitarbeiter werden am neuen Stützpunkt positioniert und sorgen künftig vom Traiskirchner Stadtteil aus für eine sichere und störungsarme Stromversorgung der Region.

Babler: "Großer Tag für Stadt!"

„Die Eröffnung des neuen Betriebsgebäudes markiert einen großen Tag für Traiskirchen“, freut sich Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ), „denn damit wird die größte Betriebsansiedelung in der jüngeren Stadtgeschichte feierlich eröffnet. Mehr als fünf Millionen Euro wurden hier investiert und ich bin unglaublich stolz darauf, dass uns dies gemeinsam gelungen ist. Circa 90 Beschäftigte sind hier ab nun tätig. Ein Meilenstein für den boomenden Wirtschaftsstandort Traiskirchen.“

Gerhard Fida, Geschäftsführer der Wiener Netze mit Stadtchef Babler. | Stadtgemeinde Traiskirchen



Die Wiener Netze seien im südlichen Niederösterreich auf der Suche nach einem passenden Standort gewesen, so Babler: „Traiskirchen war hinsichtlich Standort, Verkehrsanbindung und Infrastruktur erste Wahl. Ein derart umfassendes Investment ist ein Vertrauensbeweis für uns als Wirtschaftsstandort.“

In dem 1.800 Quadratmeter großen Gebäude im Traiskirchner Betriebszentrum sind neben Büros künftig auch Werkstätten, Lager, Magazine, Garderoben und Aufenthaltsräume untergebracht, als auch eine Lkw-Einstellhalle und Außenlagerflächen.

Fünf Millionen Euro investiert

„Aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Gemeinde Traiskirchen kann der neue Standort nach einer rekordverdächtigen Bauzeit von nur zwölf Monaten offiziell in Betrieb gehen. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben fünf Millionen Euro in die Optimierung der Netzinstandhaltung, der Effizienz der Mitarbeiter und in die Modernisierung der Arbeitsplätze gemacht. Damit erreichen wir eine Steigerung der Netzqualität des gesamten Versorgungsgebietes Süd“, so Wiener Netze-Geschäftsführer Gerhard Fida bei der offiziellen Eröffnungsfeier.