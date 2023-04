Mit Polizeitrick 83-Jährige in Möllersdorf abgezockt

Vor dem so genannten Polizeitrick, bei dem sich Betrüger als Polizeibeamte ausgeben und versuchen, mit einer bestimmten Masche und stundenlangen Telefongesprächen aus älteren Bürgerinnen und Bürgern Geld herauszulocken, warnt das Bezirkspolizeikommando Baden regelmäßig. Jetzt wurde dieser Trick doch wieder für die Betrüger erfolgreich angewendet, und zwar in Möllersdorf.

Unbekannte Täter warnten vor Einbrüchen

Die 83-jährige betrogene Frau gab gegenüber den ermittelnden Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Traiskirchen an, dass sie mehrfach von zwei männlichen Personen angerufen worden sei. Diese hätten sich als die Polizisten Markus Bachmaier und Manfred Krüger von der Polizei Baden vorgestellt. Bei den langen Gesprächen am Telefon kamen Einbrüche zur Sprache und dass die Angerufene auf einer Liste vermerkt sei. Das heißt, die Frau müsse damit rechnen, dass auch bei ihr eingebrochen wird.

83-jährige Frau durch lange Telefonate unter Druck gesetzt

Die unbekannten Täter setzten die 83-Jährige durch stundenlange und abwechselnde Anrufe unter Druck. Geld und Wertgegenstände seien in ihrem Haus nicht sicher, sie solle diese auf dem Gehsteig vor ihrem Haus deponieren, wo sie von den Polizisten abgeholt und in Sicherheit gebracht werden würden. Schließlich brachten die Anrufer die Frau so weit, Schmuck und Bargeld sowie Golddukaten auf den Gehsteig vor ihrem Einfamilienhaus zu legen. Die betrügerisch herausgelockten Objekte wurden zu einem unbekannten Zeitpunkt durch die unbekannten Täter abgeholt, ohne dass dies durch das Opfer bemerkt wurde.

Besonders dreist: Am 4. April um 11 Uhr und um 14 Uhr, wurde die Betrogene nochmals von den unbekannten Tätern angerufen. Diese teilten ihr mit, man habe drei Personen festgenommen und man werde die Frau informieren, sobald es möglich ist, dass sie ihre Wertgegenstände zurückhaben könne. Die Realität sieht anders aus. Von den Wertgegenständen fehlt jede Spur.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.