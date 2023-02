Brand in Trumauer Wohnung: Katzen, Hamster, Geckos und Hase gerettet

Vermutlich eine Kerze hat in einem Mehrparteienhaus in Trumau einen Brand ausgelöst. Gegen 17 Uhr wurden die Feuerwehren Trumau und Oberwaltersdorf zu dem Wohnungsbrand alarmiert. In einer Wohnung im 2. Stock des Mehrparteienhauses stand ein Vorhang in Brand.

Während sich zwei Kinder selbst aus der Wohnung retten konnten, versuchte die Mutter den Brand zu löschen. Einer der ersten an der Einsatzstelle war Gerhard Löw, der sagte: "Als wir eintrafen, war der Brand bereits größtenteils von den Bewohnern gelöscht."

Die Feuerwehr musste mit schwerem Atemschutz Nachlöscharbeiten durchführen. "Wir konnten insgesamt 4 Katzen, 2 Hamster, 2 Geckos und einen Hasen aus der stark verrauchten Wohnung retten", so Einsatzleiter Manfred Jahn. Die Mutter wurde vom Roten Kreuz mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Baden gebracht.

