Erster „Cleanup Day“ von McDonald's auch in Tribuswinkel voller Erfolg

Immer noch landen Abfälle am Straßenrand oder in der Natur, bevorzugt oft auch um Fast Food Restaurants. Um ein Zeichen gegen das achtlose Wegwerfen von Müll und für verantwortungsvolles Recycling zu setzen, lud McDonald’s Österreich erstmals zur erfolgreichen Premiere eines österreichweiten McDonald’s Cleanup Day – so auch im Bezirk Baden.

Österreichweit ein Zeichen setzen

„An die Müllsäcke, fertig, los“ hieß es um das Team rund um Franchisenehmer Michael Trittinger, der zum ersten McDonald‘s Cleanup Day in der Gemeinde lud. Gemeinsam mit engagierten Gästen aus der Region zog das McDonald’s Team vom Restaurant los, um weggeworfene Abfälle von Parkplätzen, Straßenrändern, Wald und Wiesen einzusammeln – und das mit einem beachtlichen Erfolg: So sammelten die engagierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Cleanup Days 19,3 Kilogramm Müll auf. An der Sammelaktion beteiligten sich auch Spieler des SC Tribuswinkel, der stellvertretende Jugendleiter Kai Szendi, die Spieler der Arkadia Traiskirchen Lions und viele engagierte freiwillige Helfer mehr. Trittinger erklärt zur Aktion: „Leider landen nach wie vor immer noch Abfälle am Straßenrand oder in der Natur. Mit dem McDonald’s Cleanup Day haben wir in Tribuswinkel – aber auch österreichweit – ein starkes Zeichen gegen das achtlose Wegwerfen von Müll und für verantwortungsvolles Recycling gesetzt. Denn wer richtig trennt, trägt nicht nur dazu bei, dass die Umwelt sauber gehalten wird, sondern auch, dass wertvolle Ressourcen recycelt werden können.“

Trittinger war sehr erfreut über das Engagement beim Cleanup Day. „Durch das gemeinsame Müllsammeln setzen wir nicht nur ein Zeichen gegen achtloses Wegwerfen und schaffen Bewusstsein für die richtige Müllentsorgung, sondern tun zusammen etwas Gutes für die Umwelt hier in unserer Gemeinde“, betonte der Franchisenehmer. Als Dankeschön lud der Unternehmer alle Teilnehmer anschließend auf ein Klassiker-McMenü ein.