Blabla-Festival der Beyond Bühne in Baden

Die Beyond Bühne ist ja bekannt für ihre außergewöhnlichen Produktionen, sei es im Bereich Schauspiel, Film und eben ganz besonders auch im Genre Tanz. Vom 2. bis 4. Juni ging das Tanzfestival für Neugierige unter dem Titel „Beyond Blabla“ in der Halle B über die Bühne. Die verschiedenen Gruppen zeigten, was sie in diesem Semester tänzerisch einstudiert haben. Alle jungen Altersgruppen waren vertreten, angefangen bei den 3-Jährigen bis hinauf zu den 16-plus-Jährigen. Die kleinen Tänzerinnen und Tänzer eroberten die Bühne als wilde Piraten, Gewitterhexen und zeigten einen eindrucksvollen Lichttanz mit dem Titel „Farbenspiel des Winds“. Die 16-plus-Jährigen präsentierten eine gelungene Kombination aus modernen zeitgenössichen Kompositionen, gekoppelt mit ruhigen elegischen Passagen. Ein Highlight ist auch heuer wieder die Inklusionsgruppe gewesen, also jene Tänzerinnen und Tänzer, die sich trotz ihrer besonderen Bedürfnisse, nicht behindern lassen, sich tänzerisch zu bewegen und auszudrücken. Sie zeigten, wie lebensfreudig tänzerische Bewegungen sein können, egal mit oder ohne körperlicher und/oder geistiger Behinderung. Tanz befreit, „Solange du dich bewegst“ heißt aus diesem Grund auch die letzte Nummer des Programmbogens. Einstudiert und die Show im wahrsten Sinn des Wortes auf die Beine gestellt haben die Tanzpädagoginnen Lilian Mehraii, Isabella Hutsteiner und Claudia Hollub.