Thermalschutz aus Berndorf für Raumfahrtmissionen

Im April 2023 soll die europäische Jupitersonde „JUICE“ (Jupiter Icy Moons Explorer) in den Weltraum aufbrechen. Ziel der Mission ist die Erforschung des Gasriesen Jupiter und drei seiner größten Monde, die innere Wasserozeane beherbergen sollen. Wo sich Wasser befindet, könnte auch außerirdischer Lebensraum sein.

„Während der mehr als zehn Jahre im Weltraum wird die Jupitersonde von Thermalisolation aus Österreich vor Hitze und Kälte im All von plus/minus 230 Grad Celsius geschützt“, weiß Manfred Sust, Geschäftsführer von Beyond Gravity Austria (vormals RUAG). „Die Thermalisolation besteht aus mehreren Schichten hauchdünner Spezialkunststofffolien, die im Vakuum des Weltraums die Wirkung einer meterdicken Ziegelmauer erzielen.“ Produziert wurde der Thermalschutz in Berndorf. Der Auftragswert umfasste mehrere Millionen Euro.

Mitte 2023 soll ein weiterer Erdbeobachtungssatellit Europas, Sentinel 1C, mithilfe einer Vega-C Rakete in seine Umlaufbahn auf rund 700 Kilometern Höhe gebracht werden. Die Thermalhülle stammt aus Berndorf. Im Laufe des Jahres werden außerdem weitere Starts von jeweils mehr als 30 kleinen Satelliten des Telekommunikationsunternehmens OneWeb stattfinden.

Derzeit sind 502 Internetsatelliten im All – rund 80 Prozent der insgesamt geplanten 650 OneWeb-Satelliten. Die Telekom-Satelliten bringen Internet in entlegene Regionen der Welt. Spezielle Thermalisolation schützt die waschmaschinengroßen Satelliten vor extremer Kälte und Hitze im Weltall von plus/minus 150 Grad Celsius. Die Isolation wurde ebenso in Berndorf hergestellt und besteht aus mehreren Lagen metallbedampfter Polyester- und Polyimidfolien.

