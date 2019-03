Sanitäter des ASBÖ Ebreichsdorf waren wieder als Geburtshelfer unterwegs, diesmal in Maria Lanzendorf (Bezirk Bruck) für einen kleinen Buben aus Mitterndorf an der Bezirksgrenze von Baden zu Mödling.

Eilig hatte es der kleine Matthias Fuchs aus Neu-Mitterndorf am 25. Februar seinem Geburtstag. Am Weg ins Krankenhaus nach Mödling kam der 3.370 g schwere und 50 cm große Junge um 8:41 Uhr im Rettungswagen des ASB Ebreichsdorf am Billa-Parkplatz in Maria Lanzendorf zur Welt.

Professionell halfen der hauptamtliche Notfallsanitäter Thomas Poms und die beiden Zivildiener Davic Swoboda und Sebastian Mayerhofer der Ebreichsdorfer Rettung bei der Geburt.

Kürzlich besuchten die Geburtshelfer den kleinen Matthias und die Eltern Yvonne und Philipp sowie Schwesterchen Elisa zu Hause und überbrachten einen kleinen Stoff-Rettungshund als Geschenk mit. Für Thomas Poms übrigens die zweite Geburt im Rettungswagen innerhalb weniger Monate.

www.monatsrevue.at