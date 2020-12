Laut testung.at-Dashboard wurden im Bezirk Baden im Rahmen der Massentests 43.865 Testungen durchgeführt. Im Bezirksvergleich liegt Baden damit auf Platz zwei hinter St.Pölten-Land.

44 Antigentests waren positiv und führten zu PCR-Nachuntersuchungen. Niederösterreichweit deutete sich bis Redaktionsschluss an, dass sich etwa 70 Prozent der positiven Resultate bestätigen ließen.

Mit 37,93 Prozent Beteiligungsrate zählte Niederösterreich zu den testfreudigeren Bundesländern. Insgesamt blieb die Beteiligung aber hinter den Erwartungen. Die meisten Gemeinden planten Kapazitäten für die Hälfte aller Testberechtigten ein.

Alland bot eine Drive-in-Teststraße am Bauhof an. Pirkfellner, Gemeinde Pottenstein

Dennoch fielen die ersten Reaktionen aus Bürgermeisterkreisen durchwegs positiv aus. Besonders zufrieden zeigte man sich mit der Organisation. „Danke allen Freiwilligen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eine so professionelle Durchführung ermöglicht haben. Diese Menschen sind großartig! Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch der Bevölkerung für ihre rege Teilnahme aussprechen. Die Baden-Familie hat einmal mehr Zusammenhalt und Solidarität bewiesen und ich bin sehr stolz, Bürgermeister dieser besonderen Stadt zu sein“, zeigte sich Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) bewegt.

Bei den Teststraßen wurden manche Gemeinden auch kreativ. Alland etwa bot eine Drive-In-Teststraße am Bauhof an. Der Testvorgang dauerte von der Zufahrt bis zum Verlassen sieben Minuten. Mit ausreichend Testern konnten Personen in zwei Autos gleichzeitig getestet werden. „Ich danke Amtsleiter Andreas Fischer und seinem Team für die gute Zusammenarbeit, wir haben diese Teststraße gemeinsam besprochen und entwickelt. Es wurden keine zusätzlichen Parkplätze benötigt und das Problem mit dem Abstand halten war auch gelöst“, zeigte sich Bürgermeister Ludwig Köck (ÖVP) zufrieden.