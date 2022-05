Bezirk Baden 69-Jähriger im Klettergebiet Peilstein tödlich verunglückt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Felslandschaft Foto: NOEN, Erwin Wodicka/BIlderbox

E in 69-Jähriger ist am Samstag bei einer Klettertour in Niederösterreich ums Leben gekommen.