Seit wenigen Wochen bekleidet die Bad Vöslauerin Julia Herzog ein ganz besonderes Amt – nämlich das der österreichischen Bundesweinkönigin. Zuvor übte sie ein Jahr lang die Funktion der NÖ Landesweinkönigin aus, nun hat sich ihr Aufgabengebiet noch vergrößert. Die NÖN Baden traf die 24-Jährige im Gastgarten des Familien-Heurigenbetriebes in Bad Vöslau zum großen Interview über ihr neues Amt.

NÖN: Bundesweinkönigin – wie wird man das eigentlich?

Julia Herzog: Die Stelle wird jedes Jahr neu besetzt. Dafür gibt es keine Extra-Wahl – wenn man niederösterreichische Weinkönigin war, wird man das quasi automatisch. Zur NÖ Landesweinkönigin gibt es natürlich eine Wahl und auch gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Bei einem Interview muss man außerdem seine fachlichen Kompetenzen unter Beweis stellen und bei einer Rede werden die rhetorischen Fähigkeiten getestet. Eine rund 20-köpfige Jury entscheidet dann darüber, den Vorsitz übernahm Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

Solche Auftritte sind für die neue Königin keine Seltenheit. | Marschik

Was hat sich seit Ihrem Amtsantritt vor einigen Wochen denn alles geändert?

Natürlich ist es sehr zeitintensiv, aber ich sehe diese Aufgabe als große Bereicherung für mich selbst. Gleichzeitig bemühe ich mich natürlich, eine Bereicherung für die Veranstaltungen zu sein, die ich als Weinkönigin besuche – sei es mit Eröffnungsreden, mit aktuellen Themen aus der Weinwelt, dem Vorstellen von Weinen oder der Moderation bei Veranstaltungen.

Sie haben die Höhere Bundeslehranstalt für Wein und Obstbau in Klosterneuburg besucht und unter anderem auch im Ausland Praxiserfahrung gesammelt. Wie kam es dazu?

Nach der fünfjährigen Schule war für mich klar, dass ich Praxiserfahrungen auch außerhalb unseres Weingutes in Bad Vöslau sammeln möchte. Außerdem reise ich gerne. Diese Kombination führte dazu, dass ich sowohl in Neuseeland als auch in Südafrika bei Weingütern gearbeitet habe.

Führt Sie die neue Tätigkeit als Bundesweinkönigin auch weiter weg?

Durchaus. Zuletzt war ich etwa in München in Bayern oder auch in Bregenz.

Was sind die wichtigsten Tätigkeiten als Bundesweinkönigin, wie sehen Ihre Aufgaben aus?

Ich bin Botschafterin für den österreichischen Wein. Mein Ziel bei einer Veranstaltung ist es, dass die Leute danach ein bisschen mehr wissen als vorher. Und natürlich, dass ich dem einen oder anderen einen Gusto auf ein gutes Achterl heimischen Wein mache. (lacht)

Wie viel Zeit wenden Sie für Ihr Amt auf, ist das unterschiedlich oder immer gleich?

Das variiert natürlich. Als Landesweinkönigin hatte ich etwa zwei Termine die Woche, es gab aber auch Wochen, da waren es vier. Jetzt werden es natürlich ein paar mehr werden. Es gibt auch zwei niederösterreichische Vize-Weinköniginnen, die als Botschafterinnen unterwegs sind. So können wir uns die Termine etwas aufteilen.

Gibt es Veranstaltungen, auf die Sie sich ganz besonders freuen?

Auf die Genussmeile an den ersten beiden September-Wochenenden etwa, die ich schon letztes Jahr als NÖ Weinkönigin besucht habe. Im Weinherbst, quasi der fünften Jahreszeit, tut sich im ganzen Land sehr viel und es gibt tolle Veranstaltungen– auf das freue ich mich schon.

Und welche ist Ihre Lieblingsweinsorte?

Ein St. Laurent. (lacht)

Welche Hobbys verfolgen Sie?

Laufen und Yoga. Hauptberuflich bin ich bei uns am Betrieb als Winzerin tätig.