Die Gebiete werden durch die Wiener Netze Gmbh. betreut. Die Anzahl der betroffenen Haushalte entspricht 0,2 Prozent des gesamten Kundenversorgungsgebietes, heißt es.

"Ursache war eine defekte Kabelmuffe (Anm.: vorstellbar wie eine komplexe Form der Lusterklemmen, die auch in Haushalten verwendet werden) an der Schnittstelle zweier Kabel zwischen Baden und Sooß. Die ersten Haushalte konnten nach eineinhalb Stunden wieder ans Netz angeschlossen werden, die letzten Haushalte nach vier Stunden", informiert Christian Call, Unternehmenssprecher der Wiener Netze Gmbh.

Der Schaden konnte von den Technikern rasch behoben werden. Die Gefahr, dass in dieser Zeit Lebensmittel in Kühlschränken oder Kühltruhen verderben (sowohl in privaten Haushalten als auch gewerblichen Betrieben) ist nicht vorhanden.

"Unter der Voraussetzung, dass das Kühlgerät verschlossen bleibt ist bei Kühlschränken erst nach zwölf Stunden und bei Kühltruhen erst nach 24 Stunden eine Gefährdung", erklärt Christian Call gegenüber der NÖN. Die Experten sprechen bei derartigen Stromausfällen nicht von Blackout, sondern von Pannen. "Im Durchschnitt belauft sich die Versorgungsunterbrechung auf einen Zeitraum von 90 Minuten", so Call abschließend.