Bei Operationen nach Unfällen oder schweren Erkrankungen wird menschliches Blut zu einem lebensrettenden Medikament. Nach Angaben des Roten Kreuzes werden in Österreich jährlich bis zu 350.000 Blutkonserven benötigt. Gerade einmal 3,5 Prozent der Menschen gehen regelmäßig Blut spenden. Einer von ihnen ist der Enzesfelder Michael Szedenik.

Er war in den letzen 30 Jahren 125 Mal Blut spenden. „Meine erste Blutspende muss im April 1990 beim Bundesheer gewesen sein. Damals war es so, dass man in der Früh zum Blutspenden gegangen ist und dann einen Tag frei hatte“, erzählt Szedenik. Im Grundwehrdienst seien so seine ersten drei Blutspenden zustande gekommen. Er habe erkannt, dass er das Spenden gut verträgt und sei dann drangeblieben. „Ich hatte nie Kreislaufprobleme und nach 125 Mal Blutspenden vielleicht zweimal einen blauen Fleck“, erzählt der Enzesfelder.

Das Unangenehmste sei für ihn der Fingerstich für den anfänglichen Bluttest. „Blutspenden bedeutet für mich, etwas Gutes zu tun ohne viel Aufwand zu haben. Es gibt genug Menschen, die regelmäßig Blut brauchen“, weiß Szedenik. Ein Vorteil für Spender sei, dass das Blut regelmäßig getestet und man informiert werde, wenn ein Wert nicht in Orndung ist. In dreißig Jahren habe sich der Ablauf der Spende kaum verändert. Heute würden aber mehr Informationen von den Spendern abgefragt und man benötige mittlerweile auch einen Lichtbildausweis, erzählt Szedenik. Irrsinnig interessant finde er den steigenden Bezug zur eigenen Spende, dadurch dass man per SMS informiert wird, wo und wann die gespendete Blutkonserve gebraucht wurde. Was sich bis heute nicht geändert hat, ist die Verpflegung. „Es gibt noch immer die obligatorischen Frankfurter“, schmunzelt der Enzesfelder.

Die Mitarbeiter der Blutspendezentrale seien immer sehr freundlich und er habe schon allerlei lustige Anekdoten erlebt. „Nach etwas mehr als 100 Spenden sagte die Ärztin beim Nachgespräch nur noch zu mir: ‚Sie brauche ich jetzt aber nicht mehr fragen, ob sie noch Fragen zur Spende haben, oder?‘“, erinnert sich Szenedik. Was den langjährigen Spender einmal sehr interessieren würde, wäre ein Blick hinter die Kulissen, um zu erfahren, welche Stationen das Blut durchläuft.

Die Corona-Pandemie habe keine Auswirkungen auf seine Einstellung zur Blutspende. Er wisse, dass die Hygienemaßnahmen des Roten Kreuzes besonders streng seien. Über diese Maßnahmen weiß der langjährige ehrenamtliche Rotkreuz-Mitarbeiter Johann Ehrenleitner zu berichten: „Im Sparkassensaal haben wir unter anderem die Betten reduziert und die Wartezone ins Freie verlegt. Nach der Spende gibt es derzeit Kaltverpflegung zum Mitnehmen, um Ansammlungen zu vermeiden.“ Der Leesdorfer hat in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Blutspendeaktionen mitorganisiert und steht selbst vor seinem 194. Mal. Ehrenleitner erinnert, dass ein gebürtiger Badener einen besonderen Beitrag zur Erforschung des Blutes leistete: der Mediziner Karl Landsteiner. Er entdeckte die Blutgruppen A, B und 0 und erhielt dafür 1930 den Nobelpreis.

In Bad Vöslau wurde das Blutspenden in die Thermenhalle verlegt, um die Abstandsregeln einzuhalten. Rotkreuz-Verantwortlicher Markus Staber berichtet von stabilen Zahlen auch in der Corona-Krise. Besonders Erstspender und die Altersgruppe der 18-30-Jährigen seien jedoch schwer zu gewinnen.

Spender-Zuwachs beim Roten Kreuz Triestingtal

„Wir können stolz auf die Triestingtaler sein. Wir hatten bei den letzten beiden Blutspendeaktionen einen leichten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr“, berichtet Rotkreuz-Mitarbeiter Markus Kamper. Auch der NÖZSV Baden kooperiert mit dem mobilen Blutspendedienst. Bezirksleiter Rudolf Eberhardt spendete am Wochenende zum 151. Mal Blut. „Es ist gesund und man tut etwas für die Allgemeinheit. Das schönste ist, wenn die SMS kommt, dass die Blutkonserve an ein Krankenhaus geliefert wurde.“