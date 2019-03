Am 14. August 2018 stahl ein Unbekannter zwischen 13 bis 17 Uhr zwei Geldbörsen aus den in einem unversperrten Nebenraum unbeobachtet abgestellten Handtaschen zweier Arzthelferinnen in einer Ordination in Baden.

Am selben Tag gegen 17:25 Uhr behob der Täter mit den gestohlenen Bankomatkarten im Foyer einer Filiale im 12. Wiener Bezirk insgesamt 2.100 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt veröffentlichte die Polizei nun Fotos des Beschuldigten und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Baden unter der Telefonnummer 059133-3300 erbeten!