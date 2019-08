Am 7. August entdeckten Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Alland bei einer Lkw-Kontrolle auf dem Rastplatz Weissenweg bei Alland (Bezirk Baden) einen dort parkenden ungarischen Sattelzug, der offensichtlich technische Mängel aufwies.

Gleich mehrere Fälle von Gefahr im Verzug (Reifen mit erheblichen Schäden bis auf das Gewebe, Schäden am Aufbau in Form von Durchrostungen, erheblicher Ölverlust) sowie weitere vier schwere Mängel an Zugmaschine und Aufleger wurden festgestellt. Auch die Ladung (24,2 Tonnen) war unzureichend bis gar nicht gesichert.

Die Überprüfung der Sozialvorschriften wie Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten ergab insgesamt 58 Übertretungen, welche zum Teil sehr schwerwiegend ausfielen.

Aufgrund des augenscheinlich schlechten gesundheitlichen Zustandes des 63-jährigen ungarischen Fahrzeuglenkers wurde dieser einem Polizeiarzt vorgeführt. Dieser stellte die Fahruntüchtigkeit aufgrund von Übermüdung und körperlicher Einschränkungen fest. Die Bezirkshauptmannschaft Baden ordnete die vorläufige Abnahme des Führerscheines des Lenkers an.

Die Kennzeichen und der Zulassungsschein wurden an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Insgesamt ergaben sich aus der Amtshandlung 58 Anzeigen nach der EGVO, 16 Anzeigen wegen technischer Mängel, zwei Anzeigen wegen mangelnder Ladungssicherung und eine Anzeige nach dem Führerscheingesetz.

Überdies wurden vier Sicherheitsleistungen in der Gesamthöhe von 5.310 Euro eingehoben.