War das Thema Fasten früher sehr stark vom Glauben geprägt und hatte einen spirituellen Hintergrund, so ist es heute oft so, dass viele Menschen während des Jahres fasten wie der Dechant des Dekanats Baden und Pfarrer von St. Stephan, Clemens Abrahamowicz, bestätigt.



„Die 40 Tage der Fastenzeit haben in der Heiligen Schrift eine Bedeutung. So war Moses 40 Jahre mit dem Volk Israel in der Wüste und Jesus 40 Tage. Daher hat die Zahl 40 eine besondere Bedeutung. Aber Fasten hat nicht nur eine körperliche und ästhetische Funktion, sondern auch den Zweck, die Seele und den Körper von innen her zu reinigen. Christus spricht davon, dass nicht das, was in den Mund hineinkommt, unrein macht, sondern das, was aus dem Herzen herauskommt“, erläutert Abrahmowicz, der damit Bezug nimmt auf viele Konflikte oder Probleme, die die Menschen oft heute mit sich herumtragen.



Inwieweit man genau die österliche Fastenzeit nutzt oder ob man auch während des Jahres Verzicht leistet, bleibt aber letztendlich jedem selbst überlassen. „Heute ist es modern auch während des Jahres etwas nicht zu essen oder trinken. Das kann jeder für sich entscheiden, aber man sollte nicht mit Zwang auf etwas verzichten, frei nach dem Gedanken von Theresa von Avila, die sagt: Wenn Rebhuhn dann Rebhuhn und wenn Fasten dann Fasten.“



Eine andere Art des Fastens empfiehlt er immer Jugendlichen und Kindern bei der Erstkommunion oder der Firmung. „Ich empfehle dann, dass man nicht unbedingt beim Essen Verzicht leistet, sondern mit Augen und Ohren fastet und ab und zu auf den Fernseher, das Handy oder das Computerspiel verzichtet“, meint Clemens Abrahamowicz abschließend.