Er war erst etwas mehr als ein Jahr im Amt, als die Flüchtlingssituation in Traiskirchen im Sommer 2015 ihren Höhepunkt erreichte. Viele Arbeitstage hätten in dieser Zeit um drei Uhr früh begonnen und um ein Uhr nachts wieder geendet, blickt Andreas Babler (SPÖ) im NÖN-Gespräch zurück. Persönlich und körperlich sei man da am Limit, er sei froh, dass die Lage heute eine gänzlich andere sei.

Babler war es, der die damalige ÖVP-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner kritisierte und vehement für eine Reduktion von untergebrachten Asylwerbern plädierte. Zeitweise waren in Traiskirchen über 2000 Personen untergebracht, hunderte zusätzlich in Zeltstädten. In Summe habe sich mit dieser Situation aber das Bild der Stadt verändert, ist Babler überzeugt – „der Ruf der Stadt in Fragen der Menschlichkeit hat sich positiv verändert“, so der SPÖ-Stadtchef. Aktuell leben rund 500 Personen im Erstaufnahmezentrum.

Abseits des „Hotspots“ Traiskirchen war die Situation aber natürlich auch im übrigen Bezirk ein Thema – etwa in der Bezirkshauptstadt selbst. „Bereits im August 2015 stellte die Stadtgemeinde dem Verein ,menschen.leben‘ das ehemalige Kurheim Johannesbad mit 48 Plätzen für die Betreuung von geflüchteten Frauen und Kindern zur Verfügung, das seither Schutzsuchenden, allein reisenden Frauen bzw. Frauen mit Kindern Platz bietet“, berichtet Badens Stadtchef Stefan Szirucsek (ÖVP).

Das Projekt bietet Asylwerberinnen und deren Kindern im laufenden Asylverfahren einen sicheren und betreuten Wohnort, an dem sie zur Ruhe kommen und auf den Ausgang ihres Asylverfahrens warten können. Parallel dazu entstand auf Intention von ÖVP-Gemeinderat Peter Ramberger die Initiative „Baden zeigt Herz“, bei der sich unter anderem ehrenamtliche Buddys in vielfältiger Weise um Flüchtlingsfamilien kümmerten.

Auswirklungen hatte die Flüchtlingskrise freilich auch für das zwischen Traiskirchen und Baden liegenden Pfaffstätten. „Auch bei uns suchten Flüchtlinge Schutz und Hilfe, die sie auch erhielten“, weiß Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Christoph Kainz (ÖVP). In Pfaffstätten gründete sich 2015 „together“ – eine Initiative, die sich umfassende Begleitung zum Ziel setzte und von der Marktgemeinde mit Schul- und Ausbildungsmaterial und Räumlichkeiten unterstützt wird. „Für zwei Flüchtlingsfamilien wurden mittels Crowdfunding auch private Wohnungen angemietet und finanziert“, weiß Bürgermeister Kainz.

Integration stand und steht auch in der Gemeinde Altenmarkt im Zentrum, wo sich ÖVP-Bgm. LAbg. Josef Balber mit zwei privaten Quartiergebern engagiert. „In der Brennpunktzeit 2015 waren bis zu 250 Asylsuchende bei uns untergebracht. In der Schule wurde daraufhin eine Weltklasse gebildet, um den Spracherwerb zu fördern. Außerdem gab es Sprachunterricht für die Erwachsenen, vereinzelt konnten Flüchtlinge auch am Bauhof beschäftigt werden“, blickt er zurück. Aktuell sind in seiner Gemeinde noch rund 70 Schutzsuchende untergebracht, „die man eigentlich nicht spürt“, so Balber.