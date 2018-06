Vermutlich ein Zug löste am Freitagnachmittag einen Flurbrand in gleich drei Orten aus.

Flurbrand am Bahndamm brach in gleich drei Orten aus .

Ein Zug dürfte am Freitagnachmittag einen Flurbrand in Unterwaltersdorf, Weigelsdorf und Wampersdorf ausgelöst haben. In Wampersdorf stand ein angrenzenden Feld in Flammen. Dichter Rauch wer von weitem zu sehen.

Der Feuerwehr Wampersdorf gelang es rasch den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die nachalarmierte Feuerwehr Weigelsdorf musste mehrere weitere Brandstelle zwischen Wampersdorf und Unterwaltersdorf löschen. Gleichzeitig wurde auch die Feuerwehr Unterwaltersdorf zu einem Flurbrand alarmiert. Auch dort dürfte nach ersten Informationen ein Zug den Brand ausgelöst haben.

