Gastronomie und die Krise: Suche nach Personal

Zuerst die Corona-Krise und die damit einhergehenden, oft monatelangen Schließungen, dann der daraus resultierende Personalmangel und nun die Steigung der Kosten in etlichen Lebensbereichen. Kurz gesagt: Die Gastronomie ist einer jener Bereiche, der es in den vergangenen zwei Jahren besonders schwer hatte.

Umso bemerkenswerter ist es daher, inmitten der Krise ein neues Lokal zu eröffnen, ohne zu wissen, ob es im nächsten Monat nicht wieder zu einem Lockdown kommen könnte. Der Tattendorfer und Sohn des Winzers Johannes Reinisch, Thomas Reinisch, hat sich dieser Herausforderung gestellt.

Seit ein paar Monaten betreibt er das Restaurant „Thomas“ im Johanneshof in Tattendorf. „Es war anfangs eine sehr große Herausforderung für mein Team und mich. Die Gäste waren sich unsicher, was Sie bei uns erwarten können. Doch mittlerweile sind wir auf einem sehr guten Weg, dank meines grandiosen Teams“, so Reinisch. In puncto Personal sei es zu Beginn schwierig gewesen, ein qualifiziertes Team auf die Beine zu stellen.

Aktuell verfüge man über genügend Mitarbeiter, was aber eine Zeit lang gebraucht habe. Und auch die Inflation mache sich bemerkbar: „Man sieht, dass viele Gäste nur noch einen Gang anstatt mehrerer bestellen. Auch die Häufigkeit der Besuche hat sich reduziert“, erzählt der Koch. Ansonsten gäbe es jedoch keine maßgeblichen Veränderungen. Man achte jedenfalls mehr darauf, wann welche Geräte genutzt werden, um Energie zu sparen.

Sperrstunde vorverlegt

Dass die Suche nach Personal fordernd ist, kann auch Markus Liener, der Inhaber des „Ristorante Pierino“ in Traiskirchen bestätigen. „Der Personalmangel ist real. Wir haben im Frühjahr etwa vier Monate gebraucht um eine Stelle nachzubesetzen“, erzählt der Betreiber des italienischen Restaurants. Nach dem letzten Lockdown sei die Sperrstunde aufgrund des schlechten Starts von 23 auf 22 Uhr vorverlegt worden, was man beibehalten habe.

Feiern und Veranstaltungen hätten noch nicht das Corona-Vorkrisenniveau erreicht und wohl oder übel werde sich die Inflation auf die Gäste auswirken: „Eine Anhebung der Preise wird in diesem Herbst noch notwendig sein, um wirtschaftlich zu bleiben, mit der Hoffnung, dadurch nicht allzu viele Gäste zu verlieren“, konstatiert Liener.

