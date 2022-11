Gault Millau: Rätsel um fehlende Rosenbauch-Bewertung

Werbung

Stark vertreten ist wieder der Bezirk im neuen Restaurantführer „Gault Millau“. Das Bad Vöslauer Allerley von Johannes Ley erhielt 12,5 Punkte (von 20) und 1 Haube: Gelobt wird das „liebevoll gestaltete, gemütlich verwinkelte Lokal“, die engagierte Kellnerschar und die spannende Weinkarte. Die Tester waren „äußerst zufrieden“. Ley freut sich, seit sechs Jahren nun schon eine Haube zu haben. „Es ist sehr schön zu sehen, dass die harte Arbeit aufs Neue mit einer Haube belohnt wurde.“ Diese sei wirtschaftlich gesehen „schon wichtig für uns,“ da viele Gäste von außerhalb deshalb das Lokal ansteuern.

Das Cuisino Restaurant im Casino Baden hat 12 Punkte und 1 Haube. Es macht für das Redaktionsteam seine Sache „richtig gut“ und trotz dem nahen Trubel entstehe eine „stilvolle Atmosphäre“.

Zwei Hauben und 13 Punkte bekommt das „Le Rendez-Vous“ in Baden von Koch Juraj Gajac, in der die klassische französische Küche im Fokus steht. „Die hausgemachten Nudeln mit Morcheln sollte man unbedingt probieren“, heißt es in der Bewertung.

12 Punkte und 1 Haube für das Oberwaltersdorfer Fontana Restaurant (Koch: Josef Balogh). Das Areal erinnere mit seiner Golfanlage, der pompösen Terrasse und dem Badesee „an eine amerikanische Vorstadtidylle.“ Die Speisekarte sei modern und biete „einen guten Querschnitt aus der internationalen Küche mit individuellem Twist“. „Die Marillentascherl mit Amaretto-Brösel sind ein kulinarisches Erlebnis.“

Mit gleich zwei Hauben neu eingestiegen ist „Thomas im Johanneshof“ in Tattendorf – 13 Punkte. „Chefkoch Thomas Reinisch verführt unseren Gaumen mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region“, heißt es. „Wir haben nicht gewusst das wir bewertet werden, daher war es eine große Überraschung und Freude, dass wir im ersten Jahr bereits mit zwei Hauben ausgezeichnet wurden“, so Küchenchef Reinisch. „Es ist eine große Bestätigung und wir werden daher genau so mit unserer ehrlichen und regionalen Küche weiter machen“, so der 2-Hauben Koch.

Erstmals seit 1999 nicht mehr im Gault Millau zu finden ist das zuletzt 2021 mit 2 Hauben (2020 sogar 3) bisher beste Restaurant des Bezirks, das Rosenbauch‘s in Ebreichsdorf. „Das Lokal wurde von uns heuer nicht bewertet“, heißt es auf Nachfrage vom Gault Millau. Warum, wollte man nicht sagen. Seitens der Gastronomen Franz und Karl Rosenbauch zeigt man sich enttäuscht: „Wir wurden nach vielen Jahren scheinbar vergessen“, so Karl Rosenbauch zur NÖN. „Es gab offensichtlich organisatorische Probleme beim Gault Millau, wir sind aber nach wie vor in der gleichen Qualität wie bisher, oder vielleicht sogar noch besser für unsere Gäste da“, schmunzelt Rosenbauch. Er verweist auf gleichbleibend erfolgreiche Bewertungen in den Gourmet-Guides „Alacarte“, „Falstaff“ und „Wo isst Österreich“.

Dem Gault Millau ist auch beim Neueinsteiger „Thomas im Johanneshof“ ein Fehler passiert. Bewertet wurde er wie berichtet mit 13 Punkten und 2 Hauben, in der gedruckten Version stehen jedoch nur 12 Punkte und 1 Haube. „Ein Druckfehler, der leider passiert ist“, heißt es bei Gault Millau.

