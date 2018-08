Sommerferien – für viele Schüler bedeutet das vor allem Erholung, Spaß und Freizeit. Für gar nicht so wenige Kinder und Jugendliche – nämlich jene, die mit einem oder mehreren „Fleck“ im Zeugnis vom letzten Schultag nach Hause kommen – ist in den neun Wochen aber vor allem eines angesagt: Lernen!

„Oft können sich Eltern die Nachhilfe schlicht nicht leisten“

In insgesamt sechs Gemeinden in Niederösterreich hat die Landes-SPÖ aus diesem Grund in den Ferien kostenlose Nachhilfe angeboten. Drei dieser Gemeinden liegen im Bezirk Baden: Hirtenberg, Pottendorf und Ebreichsdorf. „Oft können sich Eltern die Nachhilfe schlicht nicht leisten“, erklärt SPÖ-Landtagsabgeordnete Elvira Schmidt bei einem Pressegespräch mit SPÖ-Landeshauptfrau-Vize Franz Schnabl und SPÖ-Nationalrat Andreas Kollross in Trumau.

Daher sei es langfristiges Ziel der SPÖ, flächendeckend in ganz Niederösterreich kostenlose Lernhilfe anzubieten, bekräftigen die drei Politiker unisono. Nachsatz: Die ÖVP, die habe die SPÖ in dieser Frage hängen gelassen. „Die Budgetverhandlungen für 2020 werden im November starten. Da haben wir dann auch schon die ersten Erfahrungswerte“, kündigt Franz Schnabl an. Für die Zukunft wünsche man sich ein bis drei Standorte in jedem Bezirk. Bezahlt wird die kostenlose Nachhilfe heuer vom Verein „pro NÖ“, maximal 20.000 Euro fallen dafür an.

„Darüber, dass alles gratis ist, muss man reden"

Kein grundsätzliches „Nein“ zu einer Fortführung des Projektes kommt von der ÖVP. Die Forderung sei zunächst aber „aus der Hüfte heraus“ passiert, es brauche konstruktive Gespräche, meint ÖVP-Bezirkschef und Landtagsabgeordneter Christoph Kainz: „Darüber, dass alles gratis ist, muss man reden. Ein sozial gestaffelter Tarif würde schon Sinn machen!“