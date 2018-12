Die Zeit vor Weihnachten ist für die Geschäftswelt die wichtigste Periode im Jahr. Hier sollte die Kassa nur so klingeln. Viele Händler klagen jedoch über Einbußen wegen des boomenden Online-Geschäfts. Die NÖN erkundigte sich bei Geschäftsleuten im Bezirk, welche Branchen besonders betroffen sind.

„Der Internethandel ist ein kaltes Medium“

Für Hermann Adlitzer von „Buch Papier Adlitzer“ in Traiskirchen sei das „nicht wirklich ein Thema, weil wir uns der Zeit angepasst haben“. Adlitzer: „Die Zeit bleibt nicht stehen und auch wir müssen uns einfach verändern. Ich habe beispielsweise kein Weihnachtspapier mehr in meinem Sortiment, weil man das heutzutage in jedem Supermarkt oder in jedem Möbelhaus bekommt. Die Welt dreht sich weiter!“

„Zum Glück funktioniert der Handel regional sehr gut bei uns“, kommentiert Martin Rapold von Elektro Rapold in Alland und Weissenbach: „Die Kunden legen wieder mehr Wert auf persönliche Beratung und Betreuung. Der Internethandel ist ein kaltes Medium, bei dem der Kunde alleine gelassen wird“, konstatiert Rapold. Das bestätigt auch Martina Nouira-Weißenböck (Lucia Exclusive in Baden): „Die Kundinnen schätzen nach wie vor den persönlichen Kontakt und die Beratung sowie die Möglichkeit, vor Ort zu probieren und die Qualität der Ware zu prüfen.“

Auf Beratung setzt auch Angelika Skorcic, die in Baden die kleine Modeboutique „brands“ führt: „Die meisten bestellen online, weil es eine Spur billiger ist“, so Skorcic, doch vergessen die Kunden, dass „wir kleinen Unternehmer für unser Geschäft Miete und Steuern zahlen müssen.“

Sie kämpft aber nicht nur gegen den Onlinehandel, sondern auch gegen die großen Ketten. Ihr unternehmerisches Erfolgsrezept: „Viele ausgefallene Marken und ich halte laufend Kontakt zu meinen Kunden, rufe sie persönlich an, wenn es Neues gibt, das gibt es im Onlinehandel nicht“, auch nicht das Gläschen Prosecco oder den Kaffee. „Wir sind überzeugt, dass innovative Handelskonzepte und variantenreiche Innenstädte wie Baden die besten Zukunftsaussichten haben“, meint daher Bernhard Würfel von „Cube’s“.

„In einer Wohlfühlatmosphäre tauchen unsere Kunden in eine Welt voll schöner Dinge und lassen sich treiben und inspirieren.“ Im Gegensatz dazu finde laut Würfel der Online-Einkauf „meist alleine vor einem Bildschirm statt und verkommt zur nüchternen Warenbeschaffung.“

Die Anteile des Online-Handels schwanken stark, weiß Peter Prokopp, Geschäftsführer der „Gewußt wie“-Drogeriekette. Während es im Buchhandel bereits 38 Prozent des Umsatzes seien, betrage der Anteil bei Lebensmitteln und Kosmetika, die online erwirtschaftet werden, ein Prozent. Prokopp betreibt seit 2014 einen Webshop.

„Auch hier ist der Anteil am Gesamtumsatz deutlich unter einem Prozent. Bedenkt man allerdings, dass fast eine Million Zugriffe auf Produkte erfolgt sind, die in unserem Webshop angeboten werden, erkennt man die Chancen.“ Denn immer mehr Kunden recherchieren online und kaufen dann im stationären Handel. Prokopp: „Die Chancen sind noch nie so groß gewesen, dass man als spezialisierter Fachhändler gezielt seine Kunden ansprechen kann.“