Heilige Könige aus Stadtparlament

Da staunten so manche Lokalbesucher in Ebreichsdorf, Weigelsdorf, Unterwaltersdorf und Schranawand, als etwas verspätet am 8. Jänner plötzlich sechs Könige von Lokal zu Lokal zogen und die Frohe Botschaft verkündeten.

Lesezeit: 1 Min NÖN Redaktion