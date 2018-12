Susanna Kuchticek ist seit 25 Jahren als Pharmazeutin tätig, sie arbeitet in der Heiligengeist Apotheke in Baden: „Ich verstehe nicht, warum man das tut“, ist sie verwundert. Während ihres Studiums habe sie wenig über Homöopathie erfahren, „man nahm sie einfach nicht ernst.“ Erst nach ihrem Studium habe sie sich in die Materie der Alternativmedizin vertieft, „um auch die Methode der Homöopathie zu verstehen.“

Kuchticek ist mittlerweile zertifizierte Mineralstoffberaterin nach Dr. Schüßler und berät regelmäßig in der Apotheke in Richtung Homöopathie: „Viele Kunden sind darüber entsetzt, die Homöopathie aus der Apotheke zu verbannen. So vielen Menschen tut es gut und hat die Homöopathie geholfen oder den Zustand verbessert.“ Dass die sie eine reine „Placebomedizin“ sei, könne sie nicht teilen, „das Wesen der Medizin sollte sein, die Schulmedizin mit der Alternativmedizin zu verbinden.“ Sie habe oft beobachtet, wie homöopathische Mittel bei Tieren und Kleinkindern wirken, „das kann nicht nur Einbildung sein.“ Man wisse zwar nicht genau, wie Homöopathie wirke, aber „sie regt Heilkräfte im Körper an und ich habe noch nie gehört, dass es einem Patienten schlechter davon geht.“

Der Badener Homöopathie-Arzt Reinhard Sellner schreibt in einem Kommentar auf der unabhängigen Blogger-Plattform „fisch+fleisch“: „Ich erlebe tagtäglich, dass die Homöopathie wirkt. Selbst bei Bewusstlosen hat sie schon geholfen. Wenn die Homöopathie nicht wirkt, warum, frage ich, beschäftigt jeder gute englische Pferderennstall einen eigenen Tierhomöopathen?“ Im Übrigen, so Sellner, sei die Ausübung streng geregelt: „In Österreich dürfen nur Ärzte Homöopathie praktizieren. Somit kann es nicht passieren, dass ein Patient zu seinem Schaden nur homöopathische Medikamente nimmt und schulmedizinische Therapien verpasst.“

Für Palliativärztin Barbara Urban-Jäger aus Berndorf ist Homöopathie „ein unverzichtbarer Teil der Komplementärmedizin“. Sie ist überzeugt: „Nur, weil man die Wirkung nicht nachweisen kann, heißt es noch lange nicht, dass etwas nicht wirkt!“ Homöopathie sei allerdings keine „alternative“ Heilmethode zur Schulmedizin. „Die Abwägung, ob man ein Symptom oder eine Erkrankung mit homöopathischen Mitteln behandeln kann, sollte dem ausgebildeten Fachpersonal vorbehalten sein“, so Urban-Jäger.

Laut Apotheker Heinz Haberfeld aus Baden scheiden sich an Homöopathie die Geister. „Sie ist eine Komplementärmethode, ersetzt aber nicht die Schulmedizin.“ Es gebe keinen Beweis für die Wirksamkeit, so Haberfeld, allerdings sei der Placebo-Effekt nicht zu unterschätzen und könne bis zu 60 Prozent ausmachen. Ein Verbot schieße über das Ziel hinaus und würde dazu führen, dass die Kunden die Mittel im Internet beziehen, fürchtet Haberfeld.