Bezirk Baden im Bundestrend

FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz kam im Bezirk Baden auf 17,7 Prozent, Tassilo Wallentin erhielt 10,2 Prozent, Dominik Wlazny 8,7 Prozent, Gerald Grosz 6,9 Prozent, Michael Brunner 2,1 Prozent und Heinrich Staudinger 1,4 Prozent.

In 14 der 30 Gemeinden im Bezirk Baden erhielt Alexander Van der Bellen keine absolute Stimmenmehrheit, davon in drei Gemeinden hauchdünn unter 50 Prozent. Den schlechtesten Wert erzielte der Bundespräsident in Blumau-Neurißhof, wo ihn nur 37 Prozent der Wähler unterstützten – Walter Rosenkranz kam hier auf 25 Prozent.

Das beste Ergebnis im Bezirk Baden bekam Van der Bellen in Pfaffstätten mit 62,8 Prozent. In der Bezirkshauptstadt Baden waren es mit 61,5 Prozent ebenso über 60 Prozent.

Die Reaktionen aus den Parteien

ÖVP-Bezirkschef Christoph Kainz, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Pfaffstätten, freut sich über die hohe Wahlbeteiligung, vor allem in seiner Heimatgemeinde Pfaffstätten mit 68,3 Prozent. „Ich denke, dass ist ein starkes Signal der Wähler“, konstatiert Kainz. Er gratuliert Alexander Van der Bellen, die Wahl gleich im ersten Wahlgang gewonnen zu haben, das sei „ein vernünftiger Umgang“ der Wähler gerade in der aktuellen Zeit, „wo viele Themenfelder eine Herausforderung darstellen“, sagt er.

„Das Ergebnis spricht für den amtierenden Bundespräsidenten. Alles andere wäre einmalig in der Geschichte der II Republik. Die Wahlbeteiligung spricht nicht für den amtierenden Bundespräsidenten. Er sollte seine zweite Amtszeit deshalb ein wenig mutiger anlegen“, lautet der Kommentar von SPÖ-Bezirkschef und Nationalratsabgeordneten Andreas Kollross, Bürgermeister von Trumau. „Die herausfordernden Zeiten und eine Regierung die diese Herausforderungen scheinbar nicht meistern kann oder will, braucht eine deutlich mahnendere Stimme als in seiner ersten Amtszeit“, konkretisiert Kollross.

Berndorfs Vizebürgermeister und FPÖ-Bezirksparteivorstand Gerhard Ullrich sagt zum Wahlausgang: „Die Angst vor Veränderung dürfte doch größer als der Mut zu Neuem gewesen sein. Trotzdem finde ich das Resultat der FPÖ beachtlich, wenn man bedenkt, dass der amtierende Bundespräsident von allen übrigen Parteien unterstützt wurde.“

Laut Badens Vizebürgermeisterin Helga Krismer von den Grünen, die gleichzeitig auch Bezirks- und Landessprecherin ihrer Partei ist, sei eingetreten, wie es Van der Bellen im Vorfeld sagte: "Der Sieg im ersten Wahlgang ist keine ‚gmahde‘ Wiesen.“ Krismer: „Es freut mich für Österreich, dass der achtsame Stil Van der Bellens, von Weitsicht, Toleranz und Solidarität geprägt, die Mehrheit überzeugt hat. In diesen Zeiten brauchen wir die Erfahrung unseres Präsidenten.“

Auch NEOS-Bezirkssprecher und Landtagsabgeordneter Helmut Hofer-Gruber gratuliert dem wiedergewählten Bundespräsidenten: „NEOS haben seine Kandidatur unterstützt, weil er in den Jahren der Krisen und der ÖVP-Skandale stets umsichtig, würdevoll und im Sinne der Verfassung agiert hat“, findet er. Das Wahlergebnis sei auch „eine klare Absage an alle, die den Rechtsstaat abmontieren und die Gesellschaft spalten wollen.“ Hofer-Gruber: „Umso mehr wird es die Aufgabe Van der Bellens sein, den Zusammenhalt der Gesellschaft und der EU nach Kräften zu fördern. Wir erwarten uns von ihm eine laute Stimme für Transparenz, saubere Politik und gegen Korruption.“

