JVP-Appell: "Geht zur Wahl!"

Am 9. Oktober ist die Bundespräsidentenwahl. „Wir müssen uns wieder darauf besinnen, wie wichtig das Wahlrecht für eine lebendige Demokratie ist. Daher unbedingt wählen gehen“, fordert der Bezirksobmann der Jungen Volkspartei, Christian Stiastny, alle Wahlberechtigten auf.

„Gerade in dieser von Krisen gebeutelten Zeit ist es wichtig, ein klares Zeichen für die Demokratie zu setzen. Wir Jugendlichen wollen mitbestimmen und das fängt bei der Stimmabgabe eines jeden einzelnen an“, betont Lukas Klaczynski Bezirksobmann-Stellvertreter der JVP und Jugendgemeinderat in Kottingbrunn.

„Wir betonen das gerade deshalb so, weil in Anbetracht der gegenwärtigen Situationen rund um den Globus ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, dass man die Möglichkeit hat, an einer freien Wahl teilzunehmen“, ergänzt Markus Dorner, Obmann der JVP Pottenstein.

