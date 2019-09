Die JVP Baden wählte einen neuen Vorstand, ohne Änderung an der Spitze: „Vielen Dank für das Vertrauen. Ich freue mich, gemeinsam mit dem Team in den nächsten zwei Jahren junge Politik in Baden voranzutreiben“, so der wiedergewählte Obmann Christian Stiastny.

Neben dem Jugendheimbeauftragten, Maximilian Watzinger, wird das Team um den Politikbeauftragten Moriz Jeitler, die Pressereferentin Anna Prosquill, den Organisationsbeauftragten Philipp Schottleitner und um die Eventbeauftragte Patrizia Wolkerstorfer verstärkt. „In der Jungen Volkspartei kommen Jugendliche und junge Erwachsene in unterschiedlichen Altersklassen zusammen. Der jüngste im Vorstand ist erst 16 Jahre und der Älteste 26. Damit bilden wir die unterschiedlichen Altersklassen optimal ab“, freut sich Obmann-Stellvertreter Ferdinand Brousek.