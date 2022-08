Kosten reduziert: Umrüstung auf LED-Beleuchtung

Werbung

Das Sparen von Energie wurde nicht erst im Zuge der momentanen Inflation zum Thema, denn bereits seit Jahren sind Gemeinden daran, ihren Energieverbrauch zu minimieren. Ein Teil dessen ist etwa die Umrüstung auf LED-Lampen im öffentlichen Raum. Die NÖN hat sich angesehen, wie Badener Gemeinden diesbezüglich aufgestellt sind.

LED-Straßenbeleuchtung soll kommen

In Trumau seien laut Bürgermeister und Nationalratsabgeordneten Andreas Kollross (SPÖ) alle gemeindeeigenen Einrichtungen wie Kindergarten, Schule und Rathaus auf LED-Beleuchtung umgestellt worden. „Als nächster Schritt wollen wir die gesamte Straßenbeleuchtung umstellen“, so Kollross. Corona sowie die Teuerungswelle hätten der Gemeindekassa jedoch nicht gutgetan, weshalb noch nicht absehbar sei, wann das Projekt in Angriff genommen werde.

Die Straßenbeleuchtung der Marktgemeinde Pfaffstätten sei in den Jahren 2014 und 2015 zu 100 Prozent auf LED-Technologie umgerüstet worden, erzählt Amtsleiter Reinhard Henschl. Dies habe 300.000 Euro gekostet. Selbiges gilt für die Marktgemeinde Seibersdorf – die gesamte Straßenbeleuchtung ist hier seit längerem eine LED-Beleuchtung.

75.000 Euro pro Jahr eingespart

Seit 2020 würden die restlichen 1300 der insgesamt 1700 Leuchten in der Stadtgemeinde Berndorf auf LED aufgerüstet. „Die Kosten dafür betragen etwa 950.000. Durch die Umrüstung werden pro Jahr circa 230 MWh eingespart“, sagt Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP).

Dies bedeute eine Kostenersparnis von 75.000 pro Jahr. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fördersummen liege die Amortisationszeit, also jene Zeit, die vergeht, bis sich die gesamten jährlichen Ersparnisse mit den Umrüstungskosten decken, bei 7,2 Jahren.

Die Marktgemeinde Kottingbrunn arbeite seit mehreren Jahren an der Umstellung. „Alleine im Jahr 2021 wurden über 200 Lichtköpfe getauscht und dabei über 100.000 für LED-Leuchten investiert, exklusive Montagekosten“, meint Andreas Kolbert, Mitarbeiter im Kottingbrunner Bauamt.

Auch im Jahr 2022 würden im Gemeindebudget sukzessive entsprechende Mittel bereitgestellt, um langfristig eine energiesparende Beleuchtung zu gewährleisten, erklärt Andreas Kolbert.

Im Ortsgebiet der Marktgemeinde Oberwaltersdorf seien derzeit 547 von 1170 Lichtpunkten mit LED-Leuchten ausgestattet, heißt es seitens Manuela Pochmann vom Bürgerservice. „Die Umstellung der restlichen Lichtpunkte ist in Planung.“ Der gesamte Parkplatz der Veranstaltungshalle Bettfedernfabrik sei bereits umgerüstet.

Und auch die Stadtgemeinde Bad Vöslau sei drauf und dran die Beleuchtung zu modernisieren. Derzeit seien 55 Prozent der Laternen auf LED umgerüstet, was eine Einsparung von rund 30 Prozent pro Lichtpunkt verglichen zu alten Lampen bringe. „Neben einem jährlichen Instandhaltungsbudget von rund 80.000 werden zusätzlich 80.000 bis 100.000 in die Erneuerung investiert“, sagt Stadtamtsdirektor René Gneist.

