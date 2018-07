Der 52-Jährige, der am Steuer eines 600 PS starken Wagens saß, wurde von der Landesverkehrsabteilung gemessen und auf der B210 in Traiskirchen gestoppt. Ein Alkotest ergab 2,64 Promille, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Dem Lenker aus dem Bezirk Baden wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er werde der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, hieß es.