Mähdrescher und Feld bei Trumau in Brand

Am Montagabend wurden die Feuerwehren Trumau und Oberwaltersdorf zu einem Brandeinsatz alarmiert. Auf einem Feld zwischen Trumau und der A3 standen ein Mähdrescher und ein Feld in Flammen. Landwirte versuchten zunächst selbst mit mehreren Feuerlöschern den Brand am Mähdrescher zu löschen. Schließlich gelang es der Feuerwehr, das Feuer am Fahrzeug vollständig zu löschen und auch eine weitere Ausbreitung des Feldbrandes zu verhindern.