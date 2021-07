Der 59-jährige Wiener war von Bad Vöslau in Richtung Großau unterwegs. Ein entgegenkommendes Auto geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr. Der Wagen streifte das Bein des Bikers. Der 59-Jährige stürzte über das Motorrad und über die Leitschiene in den Straßengraben.

Er soll laut Polizei "schwerste" Verletzungen erlitten haben. Per Notarzthubschrauber wurde der Wiener ins AKH geflogen.