„Reparieren statt Wegwerfen“ – dieses Ziel verfolgt die Aktion „Reparaturbonus NÖ“. Die Initiative von Land, NÖ Umweltverbänden und der Wirtschaftskammer soll dem Wegwerf-Trend gegensteuern und Reparaturen wieder in machen. Der Kunde wird im Umkehrschluss mit 50 Prozent der Brutto-Reparaturkosten finanziell belohnt. Technischen Dingen neues Leben einzuhauchen, das macht der gelernte Fernsehtechniker Peter Cagala aus Oeyenhausen schon lange.

Ob Radio, Fernsehgerät oder Sat-Receiver: Cagala weiß, wo er an den Schräubchen drehen muss, damit die Geräte wieder funktionieren. Doch er ist so fair, seinen Kundinnen und Kunden zu sagen, „ob sich eine Reparatur auszahlt oder nicht. Bei hochwertigen Markengeräten ist das jedoch immer der Fall“, macht Cagala klar. Es sind besonders ältere Menschen, die seine Dienste in Anspruch nehmen. Cagala weiß auch, warum: „Ältere Menschen sind ihre Fernsehgeräte einfach gewöhnt. Meist sind sie schon jahrelang Kunden bei mir, ich weiß, welche Geräte ich guten Gewissens empfehlen kann. Und ist ein Fernseher dann fünf oder sechs Jahre alt und plagt ihn ein Wehwehchen, dann kann ich ihn auch guten Gewissens reparieren.“

Für Personen im Fortgeschrittenen Alter sei es besonders mühsam, sich an neue Techniken zu gewöhnen. Und vieles, was die neuesten Geräte bieten, würde von Seniorinnen und Senioren gar nicht benötigt werden. Er repariert direkt im Wohnzimmer seiner Kunden, leben könnte er von diesem Service aber nicht. „Mein Hauptgeschäft sind die Installation und auch Reparaturen von Alarmanlagen. Gerade jetzt wird der Ankauf von Alarmanlagen mit 30 Prozent gefördert“, weiß Cagala.

Als Bastler bekannt ist auch Antoine Hauska aus Baden. Der seit 13 Jahren als Nachrichten- und Fernmeldetechniker selbstständige Einzelunternehmer hat sich bald nach Bekanntwerden des Reparaturbonus NÖ der Aktion angeschlossen und bietet seit Juli seine Reparaturdienste an. Sein Service umfasst von Klein- bis Einbaugeräte über Netzwerktechnik, Kommunikationsanlagen, Antennen, Elektronik bis zu Modellbau viele Bereiche. Bislang hatte er acht Anfragen, wobei sich zwei Interessierte nicht mehr gemeldet haben. Zweimal konnte er erfolgreich Dinge reparieren. Einmal einen alten Staubsauger, das andere Mal ein Küchen-Kleingerät. Vier Anfragen betrafen die Reparatur eines Geschirrspülers, was er abgelehnt hat, da der Aufwand dahinter den finanziellen Rahmen der Kunden sprengen würde und ein neues Gerät meist die bessere Variante wäre.

Für ihn ist die Mitgliedschaft beim Reparaturführer „ein zusätzliches Einkommen“. Und er begrüßt die Idee dahinter, dass weniger weggeworfen werden muss. Sein Fazit lautet: „Der Reparaturbonus ist ein Anreiz, etwas nicht gleich wegzuwerfen, sondern reparieren zu lassen und die Nutzungsdauer zu verlängern.“