„Mobilität ist eines unserer wichtigsten Themen“, wissen die regionalen Verantwortungsträger in der Politik. „Unser Ziel ist es, den öffentlichen Verkehr bedarfskonform auszubauen, um den Umstieg vom Pkw auf Bus und Bahn zu erleichtern“, sagt Landtagsabgeordneter Christoph Kainz, ÖVP. „In vielen zähen Verhandlungsrunden ist es nun gelungen, mehr Züge und Busverbindungen in die Region zu bringen“, unterstreicht Landtagsabgeordneter Josef Balber, ÖVP. Reformen für die Region bringt der seit 15. Dezember gültige neue ÖBB-Fahrplan. Auf fast allen Strecken fahren Züge ab jetzt im Stundentakt, an der Südbahnlinie wird der Halbstundentakt ausgeweitet, außerdem werden rund um 23 Uhr bis mindestens Mitternacht Spätverbindungen geschaffen.

Im Sommer 2020 tritt schließlich das neue Konzept für den Bezirk Baden in Kraft, das umfangreiche Verbesserungen im Busverkehr nach Baden, aber auch zwischen den Gemeinden bringen soll. Finanziert werden die Verbesserungen vom Land Niederösterreich und seinen Partnern. „Uns geht es darum, die Mobilitätswende im Land voranzutreiben. Wir wollen mit attraktiven Verbindungen den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr erleichtern“, erläutert NÖ Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko, ÖVP, die Linie.