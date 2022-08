Neuerungen an Volksschulen: Neben Sanierungen auch Schulstartrucksack

Werbung

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und das Schuljahr 2022/23 steht vor der Tür. Die NÖN hat sich angesehen, in welchen Schulen es Neuerungen gibt.

In Deutsch-Brodersdorf etwa gibt es einen neuen Zubau einer Turnhalle mit Waschräumen, Garderobe sowie WC-Anlagen, erzählt Elisabeth Dirnberger vom Gemeindeamt.

„Außerdem wurden zwei weitere Räume für die Hortbetreuung und ein Pausenraum errichtet“, so Dirnberger. Dies ermögliche es, die Schule von nun an als ganztägige Schulform zu führen, also eine Nachmittagsbetreuung zu gewährleisten. Am 24. September ist Eröffnung.

Sanierung sowie Zubau bei Volksschule Gainfarn

In der Stadtgemeinde Bad Vöslau hat sich ebenso einiges getan, wie es seitens des Leiters der Allgemeinen Verwaltung, Andreas Klingelmayer, heißt. Zum einen die Sanierung sowie der Zubau bei der Volksschule im Ortsteil Gainfarn.

„Es wurden zusätzliche Räume für die Nachmittagsbetreuung und den Gruppenunterricht sowie ein barrierefreier Zugang über einen Lift für das ganze Schulgebäude geschaffen“, berichtet Klingelmayer. Diese bauliche Erweiterung habe geschaffen werden müssen, da die Nachfrage nach einer Nachmittagsbetreuung der Kinder stetig zunehme. Die Kosten hierfür betrugen 1,3 Millionen Euro.

Schulstartrucksack mit Utensilien

Auch in Bad Vöslau selbst sei der Umbau der Volksschule in Planung. „Hier fehlen nämlich Räume für die Nachmittagsbetreuung“, sagt Klingelmayer. Der Baubeginn sei im Sommer 2023 angelegt. Die Volksschule in Trumau wird zwar nicht umgebaut, doch eine Neuheit gibt es: Den Schulstartrucksack auf Initiative von Bürgermeister und Nationalratsabgeordneten Andreas Kollross (SPÖ).

In Trumau, der Gemeinde von Andreas Kollross, wird es einen Schulstartrucksack geben. Foto: Parlamentsdirektion /PHOTO SIMONIS

Dieser ist mit qualitativen Schulutensilien gefüllt. „Uns ist es wichtig, dass jedes Kind – unabhängig von der Brieftasche der Eltern – mit hochwertigen Produkten arbeiten kann und so beste Voraussetzungen für den Schulalltag bekommt“, konstatiert Kollross.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.