ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum: Alles für die Sicherheit

Zentrumsleiter Georg Scheiblauer zieht eine zufriedene Bilanz über das Jahr 2022. „Im vergangenen Jahr kamen über 30.000 Personen zu uns ins Zentrum, um sich für einen sicheren Straßenverkehr vorzubereiten. Das entspricht einem zweistelligen Plus gegenüber 2021.“

Im Bereich der Motorradtrainings und den Fahrsicherheitstrainings für den Führerschein – im Zuge der Mehrphasenausbildung – konnte das Zentrum im Jahr 2022 sogar ein Rekordhoch verzeichnen. Darüber hinaus verbuchte das Zentrum einen Zuwachs bei den Nutzfahrzeugtrainings (Lkw, Bus und Traktor) von über 25 Prozent zu 2021.

Neben den Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger, Vielfahrer und Berufsfahrer ließen auch zahlreiche Blaulichtorganisationen ihre Mitarbeiter in Teesdorf aus- und weiterbilden. „Auf reges Interesse stößt auch das theoretische wie praktische Vorbereitungstraining zum großen Drohnenführerschein“, erklärt Scheiblauer.

Im Vorjahr startete die ÖAMTC Fahrtechnik eine besondere Initiative zur Entschärfung des Nutzfahrzeug-Lenkermangels: Die erste maßgeschneiderte Ausbildung für Berufsfahrer in Österreich, die auch in Teesdorf durchgeführt werden kann. Das Programm wird in enger Kooperation mit dem jeweiligen Unternehmen und mit Unterstützung des Arbeitsmarktservice (AMS) durchgeführt.

Die angehenden Berufsfahrer sind in der Ausbildungsphase bereits beim Unternehmen angestellt, die Ausbildung ist praxisnah und auf die Bedürfnisse des Unternehmens maßgeschneidert. Die Teilnehmer erhalten nach Erwerb der Lenkberechtigung eine umfangreiche, auf die berufliche Praxis zugeschnittene, fahrerische Ausbildung in den Fahrtechnik Zentren und werden von den Profis der ÖAMTC Fahrtechnik trainiert.

Einen weiteren Schwerpunkt sieht Scheiblauer im Bereich der Fahrsicherheit für Biker: „Neben den regulären Motorrad-Fahrsicherheitstrainings wurde auch die Praxisausbildung zum Motorrad 125er B-Schein – der sogenannten ‚Code 111‘ –wieder sehr gut angenommen. Das ist ein echtes Trendsegment.“

