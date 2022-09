ÖVP informiert über Förderungen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Trotz der Berichterstattung und Informationen, die sich im Internet finden, hören die Funktionäre im persönlichen Gespräch mit Landsleuten oft die Frage: Wo und wie kann ich konkrete Hilfen gegen die Teuerung beantragen?“ weiß Landtagsabgeordneter Christoph Kainz.

„Im NÖ Landtag wurden fünf konkrete Maßnahmen gegen die Teuerung auf den Weg gebracht, dazu kommen Hilfspakete der Bundesregierung mit einem Volumen von mehr als 50 Milliarden Euro“, berichtet er. Aber er könne verstehen, dass die Menschen bei den vielen Förderungen von Bund, Land und Gemeinden „leicht den Überblick verlieren“ können. „Unsere Aufgabe lautet deshalb: Informieren, beraten, helfen“, betont Kainz.

„Um noch besser zu unterstützen, haben wir einen landesweiten Aktionstag durchgeführt, an dem Broschüren mit wichtigsten Infos zu den Maßnahmen verteilt wurden. Weil aber nicht jede Hilfe im schnellen Gespräch erklärt werden kann, bieten wir am Freitag, 9. September, im ganzen Land einen eigenen Informationstag an – um auf Detailfragen individuell eingehen zu können.“

Eigens geschulte Funktionäre werden von 9 bis 16 Uhr in der Bezirksgeschäftsstelle der Volkspartei Baden (Grabengasse 7) bereitstehen. „Jeder ist eingeladen, vorbeizukommen. Wir freuen uns, wenn wir weiterhelfen können – denn kein Euro, der zur Verfügung steht, sollte liegen bleiben“, so Kainz.

„Aufgabe von politischen Mandataren ist es nicht nur Gesetze zu beschließen, sondern auch darüber zu informieren und den Landsleuten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das tun wir etwa mit unseren regelmäßigen Sprechstunden oder bei vielen Terminen. Mit dem Informationstag wollen wir einen Schritt weitergehen und bei Detailfragen weiterhelfen“, unterstreicht Kainz.

