In der Traiskirchener Katastralgemeinde Oeynhausen (Bezirk Baden) ist am Sonntag ein Motorradlenker von einem Pkw erfasst worden. Der 58-Jährige wurde zu Boden geschleudert und mit Verletzungen in das Landesklinikum Baden gebracht. Die Kollision hatte sich nach Polizeiangaben an einer Kreuzung ereignet, in die das Auto bei Rotlicht eingefahren war. Nach dem Crash blieb der Lenker des Wagens nicht stehen.

Gesucht wird nun nach einem Kfz in olivgrüner Farbe. Sachdienliche Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Traiskirchen (Tel.: 059133-3313) erbeten.