Von Lieferwagen erfasster Radfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen - flüchtender Lenker wurde verfolgt und gestoppt!

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagvormittag auf der B60 zwischen Weigelsdorf und Unterwaltersdorf (Bezirk Baden) ab. Ein 84-jähriger Pensionist war gerade mit seinem E-Bike auf dem Nachhauseweg vom Einkaufen, als er von einem kleinen Lieferwagen auf der Bundesstraße erfasst und in den Straßengraben geschleudert wurde. Anstatt zu helfen, fuhr der Lenker einfach weiter.

Mehrere an der Unfallstelle vorbeikommende Passanten hielten an und leisten Erste Hilfe - darunter auch eine Intensivkrankenschwester, die mit der Reanimation des Pensionisten begann. Ein weiterer Passant nahm die Verfolgung des Unfalllenkers auf und konnte diesen mehrere Kilometer weiter in Unterwaltersdorf stoppen.

Währenddessen kämpften die Ersthelfer, Sanitäter des Roten Kreuz Landegg und das Team des alarmierten Rettungshubschraubers Christophorus 9 um das Leben des Pensionisten. Jedoch ohne Erfolg, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Verwirrter Unfalllenker konnte keine konkreten Angaben machen

Der angehaltene Unfalllenker soll laut ersten Informationen und Zeugenaussagen einen sehr verwirrten Eindruck gemacht haben. Er soll angegeben haben, dass er sich nicht sicher sei, ob er sein beschädigtes Fahrzeug überhaupt gelenkt hatte. Er wurde von Sanitätern versorgt und mit dem ASB Traiskirchen in das Krankenhaus nach Baden gebracht.

Die B60 war für ca. 3 Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Das Unfallfahrzeug wurde von der Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt sichergestellt.

