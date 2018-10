In Mitterndorf, Weigelsdorf und Oberwaltersdorf mussten die Feuerwehren schon am Dienstag-Abend zu mehreren kleineren Einsätzen ausrücken. Gegen 23 Uhr kam es dann in Ebreichsdorf und Unterwaltersdorf zu einem mehrstündigen großflächigen Stromausfall. Grund waren laut ersten Informationen mehrere umgestürzte Bäume.

Gegen 1.30 Uhr musste die Feuerwehr Ebreichsdorf dann auch zu einem Sturmeinsatz ausrücken. In der Magna Racino Allee blockierte ein umgestürzter Baum die komplette Fahrbahn. Die Einsatzkräfte mussten den Baum entfernen, um die Fahrbahn wieder befahrbar zu machen. Weiters mussten mehrere kleine Äste und Bäume entfernt werden.

Blechdach stürzte teilweise ab

In den frühen Morgenstunden musste die Feuerwehr Oberwaltersdorf zum Schloss-See ausrücken. Der starke Sturm hatte mehrere Blechteile von einem Dach mitgerissen. Die Feuerwehr Ebreichsdorf wurde mit der Drehleiter zur Unterstützung gerufen. Die losen Blechteile wurden teilweise entfernt bzw. gesichert.

