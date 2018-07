Am Mittwoch gegen ca. 19.30 Uhr setzte in Teilen des Bezirks Baden plötzlicher Starkregen mit heftigen Sturmböen ein. Es dauerte nicht allzu lange, bis erste Notrufmeldungen die ersten Schäden bei der Bezirksalarmzentrale meldeten.

Schadensmeldungen im Minutentakt, gleich zwölf Einsätze in Kottingbrunn

Um 19.48 Uhr rückte die FF Klausen-Leopoldsdorf zu einem umgestürzten Baum über die Fahrbahn auf der Landestraße 127 Richtung Gruberau aus, gegen 19.52 Uhr fiel ein Baum in Weissenbach an der Triesting über die Further Straße und blockierte diese komplett.

Kurz vor 20 Uhr wurde dann ein weiterer umgestürzter Baum auf einem Privatgrundstück in Schönau an der Triesting gemeldet. Zur selben Zeit löste eine Brandmeldeanlage bei einem Kottingbrunner Gewerbebetrieb aufgrund des Starkregens mit Wassereintritt einen Alarm aus, erst. Bereits um 20.05 Uhr wurde über Notruf 122 ein weiterer umgestürzter Baum gemeldet – mit der Info, dass er auch auf ein Fahrzeug gefallen sein soll!

Fast in Minutentakt gelangten dann weitere Unwetterschäden aus den Ortschaften Bad Vöslau, Gainfarn und Kottingbrunn bei der Feuerwehralarmzentrale ein. Die Feuerwehr schilderte in einer Aussendung: "Entweder hatte der Sturm lose Gegenstände mitgerissen, oder größere Äste auf die Fahrbahnen und Gehsteige geschleudert, auch bildeten sich bei zwei Bächen in Ortschaften Verklausungen und die Wassermassen drohten überzulaufen."

Die meisten Einsätze waren in Kottingbrunn zu verzeichnen, hier musste die örtliche Freiwillige Feuerwehr gleich 12 Mal ausrücken. Mehrere Straßenzüge standen unter Wasser, was teilweise weitere Wassereintritte in Gebäude zur Folge hatte. Auch Sturmböen sorgten hier für einige Einsätze. Nachdem sich gegen 21 Uhr das Wetter wieder beruhigt hatte, arbeiteten die Florianis die letzten noch offenen Einsätze ab.

Von ca. 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr waren insgesamt 7 Freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk (FF Klausen-Leopoldsdorf, FF Weissenbach an der Triesting, FF Schönau an der Triesting, FF Enzesfeld, FF Kottingbrunn, FF Stadt Bad Vöslau und FF Gainfarn) bei 23 Einsätzen aktiv. Verletzt wurden gottseidank niemand. Über die entstandenen Schäden ist zurzeit nichts Näheres bekannt.

Einsätze der Feuerwehren:

9 x Sturmschaden

11 x Unwettereinsatz

2 x Auspumparbeiten

1x Auslösung einer Brandmeldeanlage aufgrund der Witterung (Wassereintritt)