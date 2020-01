Er war am Nachmittag auf der L15 aus Tattendorf kommend in Fahrtrichtung Pottendorf unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 20-jährige Unfalllenker erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, teilte die Polizei Mittwochabend mit.