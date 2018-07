Auch wenn es bei einigen Bewerbsgruppen aus dem Bezirk Baden dieses Jahr nicht nach Wunsch verlaufen ist, um auf einen der vordersten Plätzen zu landen, so darf sich aber etwa die Wettkampfgruppe Großau 1, beim Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze (ohne Alterspunkte), immerhin über den 5. Gesamtplatz von 612 Gruppen freuen und beim Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber (ohne Alterspunkte) über den 6. Platz die Wettkampfgruppe St.Veit 1 von 376 Gruppen.

Aber ganz besonders darf die Bewerbsgruppe Weigelsdorf 2 jubeln, denn gerade die „Oldies“ konnten in der Wertung mit Alterspunkte den Fire-Cup Sieg 2018 nach Hause holen.

Die Damen-Wettkampfgruppe Maria Raisenmarkt errang den 4. Platz beim Firecup in Bronze ohne Alterspunkte.

„Wir gratulieren allen Teilnehmern herzlich zu ihren großartigen Leistungen! Denn immerhin ist es für viele Bewerbsgruppen, die ein erstes Mal zu einem der Feuerwehrleistungsbewerbe antreten, das oberste Ziel, das Leistungsabzeichen in Bronze oder Silber überhaupt zu erlangen“, heißt es seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos Baden.

Es qualifizierten sich übrigens auch wieder die jeweils besten 20 Gruppen in Bronze und Silber für den kommenden Firecup 2019 in Traisen.