Ein defekter Gefrierschrank ist am Mittwoch der Auslöser für den Brand eines Einfamilienhauses in Enzesfeld-Lindabrunn gewesen. Die Schadenshöhe war weiter unbekannt, teilte die Exekutive am Freitag mit.

Bei den Löscharbeiten waren zwei Feuerwehrmitglieder verletzt worden, ein Helfer wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.