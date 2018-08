Hinter den Mitarbeitern der Modekette Vögele liegt eine turbulente und bittere Woche. Am Dienstag der Vorwoche gab Charles Vögele die gerichtliche Anmeldung von Insolvenz an. Über 80 Standorte hat Vögele in Österreich, 711 Mitarbeiter sind betroffen.

„Nach wie vor besteht auch die Gefahr, dass Vögele komplett zerschlagen wird“

Auch der Bezirk Baden hat aktuell zwei Vögele-Filialen, eine in Baden, die andere in Traiskirchen. Welche Filialen von den Sanierungsmaßnahmen betroffen sind, war zu Redaktionsschluss allerdings unklar. Ziel sei es, Vögele insgesamt zu erhalten, nicht nur einzelne Filialen, wie Pressesprecherin Nicolette Barg-Szalachy gegenüber der NÖN erklärt: „Nach wie vor besteht auch die Gefahr, dass Vögele komplett zerschlagen wird.“ Im Durchschnitt seien pro Filiale sieben Arbeitnehmer betroffen, so Barg-Szalachy.

Dass es noch zu früh sei, über die Zukunft einzelner Filialen Entscheidungen zu treffen, bestätigte am Donnerstag im Gespräch mit der NÖN Rene Jonke vom Kreditschutzverband 1870: „Es gab ja bereits vor dem Sanierungsverfahren Pläne zu einer Restrukturierung. Ziel ist es aber, das Unternehmen in der jetzigen Form zu erhalten und weiterzuführen.“ Welche Filialen betroffen seien, könne man noch nicht sagen.